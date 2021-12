Frio e chuva convidam a ficar por casa neste feriado

ormação de gelo no interior Norte e Centro.Braga e Viana do Castelo estão ainda sob alerta laranja entre as 06h00 desta quarta-feira e as 09h00 de quinta-feira devido à forte agitação marítima.Em relação às temperaturas, Lisboa vai chegar aos 15 graus Celsius. No Porto os termómetros não vão além dos 12 graus. A Guarda será o distrito mais frio este feriado com temperaturas a oscilarem entre os 2 e os 5 graus.Para o arquipélago da Madeira a previsão aponta para aguaceiros e 22 graus de máxima no Funchal.Já nos Açores o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado com 17 graus de máxima para S. Miguel, Horta e Santa Cruz das Flores.