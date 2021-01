Frio e mau tempo vão continuar. Saiba até quando e os cuidados a ter nos próximos dias

O frio e o mau tempo vão manter-se até segunda-feira, dia 11 de janeiro, avisa o IPMA. As condições meteorológicas adversas permanecerão em praticamente todo o País.O IPMA alerta que o frio irá continuar em Portugal. Prevê-se vento forte no litoral e terras altas, formação de gelo ou geada, em especial no interior, e precipitação na região Sul e queda de neve a cotas baixas.Segundo um aviso da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os efeitos deste quadro meteorológico podem vir a ser: Intoxicações, incêndios em habitações, formação de gelo nas estradas, aumento do risco associado ao tráfego rodoviário, aumento do desconforto térmico e será preciso ter especial atenção aos grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo.O aviso à população enviado pela ANEPC pede ainda especial cuidado para a inadequada ventilação em habitações com aquecimentos com lareiras e braseiras, e cuidado na estrada devido à queda de neve e formação de gelo.