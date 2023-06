A partir desta quinta-feira, a nuvem de fumo resultante dos incêndios do Canadá deverá dissipar-se no território do continente, revelou o meteorologista Diamantino Henriques. A nuvem é constituída por pequenas partículas nocivas, contudo os "gases não ameaçam a saúde", divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, por se deslocarem acima de 1100 metros de altitude.









