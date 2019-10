O furacão Lorenzo já chegou aos Açores com ventos e ondulação fortes, tal como previa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Se ao longo da tarde o tempo no arquipélago apresentava-se calmo, o cair da noite trouxe ventos e ondulações fortes que estavam previstas com a passagem do furacão.A força do vento deverá atingir o seu exponente máximo cerca das 3h00 da madruga (2h00 em Portugal continental) e a ondulação será maior cerca das 6h00 (5h00 em Potugal continental) desta quarta-feira.