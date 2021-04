Gelo e geada marcam esta segunda-feira norte e centro do País

Esta segunda-feira, a chuva do deve dar lugar ao céu nublado e espera-se a formação de gelo ou geada em algumas zonas do norte e centro do País, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.O céu deverá apresentar-se pouco nublado e deverá ainda ocorrer alguma chuva no litoral Norte e Centro.Há também a previsão de uma descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima no litoral Centro e na região Sul.Relativamente às temperaturas, as másximas situam-se entre os 14 e os 24 graus sendo a Guarda o distrito mais frio e Santarém o mais quente.Quanto às mínimas, Bragança registará esta segunda-feira 1 grau de mínima, sendo o distrito com as temperaturas mínimas mais baixas, e Sagres, Aveiro, Porto e Faro registarão as mínimas mais elevadas de 12 (Sagres) e 11 graus, respectivamente.