A GNR vai reforçar o patrulhamento e a vigilância terrestre no território continental, face ao agravamento do risco de ocorrência de incêndios rurais previsto para os próximos dias, "devido às temperaturas elevadas, ventos e baixa humidade previstos para os próximos dias".

De acordo com um comunicado, a vigilância nas zonas de maior risco de incêndios vai ser intensificada, nos distritos em que o risco é elevado, muito elevado e máximo, de forma a prevenir incêndios rurais. "Assim, estarão empenhados, diariamente, 5.200 militares nestas ações preventivas".

"A valência de Proteção e Socorro estará em prontidão para atuar em ataque inicial, guarnecendo os 40 centros de meios aéreos. Também a Rede Nacional de Postos de Vigia irá estar integrada neste esforço, através dos seus 230 postos de vigia, guarnecidos por 920 vigilantes. Paralelamente será garantida a monitorização através das 143 câmaras de videovigilância, e que atualmente garantem uma grande cobertura do Território Nacional", pode lêr-se no comunicado.

Quatro Companhias de Ataque Ampliado da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), vão continuar a ser empenhadas nos cenários de maior complexidade de incêndios rurais.

A GNR apela ao cidadãos que nos espaços florestais e agrícolas, nos dias de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo, se abstenham de:

Fumar, fazer lume ou fogueiras;

Fazer queimas ou queimadas;

Lançar foguetes e balões de mecha acesa;

Fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas;

Circulação de tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não possuam extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa chamas nos tubos de escape ou chaminés;

A GNR identificou 803 suspeitos e deteve 57 indivíduos pelo crime de incêndio florestal, na sequência das 36.000 patrulhas realizadas este ano,

"Do total de 6.341 incêndios florestais verificados no ano de 2023, 5.189 foram investigados pela GNR apurando-se que 38% se devem ao uso negligente do fogo (queimas, queimadas, entre outros), 29% a causas indeterminadas, 18% a causas relativas a incendiarismo, 10% a causas acidentais (transportes e comunicações), 3% são derivadas de reacendimentos, 1% a causas naturais e 1% a causas estruturais (caça, uso do solo)", dão conta as autoridades.