Granizo e chuvas fortes fustigam região Norte do País a dez dias do verão. Veja as imagens

??ÚLTIMA HORA ??#Granizo de grande dimensão na região do Douro Internacional.

Aqueles ecos negros não enganam!

©?Irma Dominguez pic.twitter.com/5OSvShniGX — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) June 11, 2021

Fortes chuvadas, granizo e trovoada fazem sentir-se na tarde desta sexta-feira na região Norte do País.Nas redes sociais multiplicam-se os vídeos que dão conta da forte precipitação e da queda de granizo em vários locais.Também em Foz Coa se faz sentir fortemente o mau tempo, quando faltam 10 dias para o verão. Em Braga as chuvas chegaram mesmo a causar cheias na cidade.Segundo o IPMA, Bragança, Vila Real e Viseu são os distritos que registam aguaçeiros esta sexta-feira, com toda a região Norte a ser afetada por nebulosidade.