Ilha da Madeira e Porto Santo sob alerta amarelo devido ao calor

A costa Norte e Sul da Madeira e a ilha do Porto Santo estão esta terça-feira e quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, Porto Santo, a Costa Norte e a Sul da Madeira estão sob aviso amarelo devido à previsão de persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 18:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também a Costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que podem ser fortes e acompanhados de trovoada, até às 18:00 de quarta-feira.

Sob aviso amarelo estão também as nove ilhas do arquipélago dos Açores por causa da precipitação, por vezes forte, com possibilidade de trovoada.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), o aviso estará em vigor das 18:00 de terça-feira até às 21:00 de quarta-feira.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo estará em vigor entre as 12:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

Nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso vigorará entre as 00:00 e as 18:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo, e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de rajadas entre as 12:00 e as 21:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.