Ilhas do grupo central dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva intensa e ventos fortes

As ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores estão sob aviso amarelo até às 10h00 de quinta-feira, devido à previsão de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada", divulgou esta quarta-feira a Proteção Civil.

O aviso amarelo do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores surge na sequência do alerta emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que previa precipitação por vezes forte, com eventual trovoada, entre as 20h00 desta quarta-feira e as 10h00 de quinta-feira para o grupo central dos Açores - Terceira, Faial, São Jorge e Graciosa.

Segundo a previsão, o vento poderá atingir rajadas máximas de 85 a 100 quilómetros/hora e a precipitação pode chegar a entre 10 a 20 mm de chuva/hora.