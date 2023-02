Ilhas dos Açores sob aviso laranja devido à passagem da depressão Kamiel

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores devido à agitação marítima e ao vento, e São Miguel e Santa Maria devido à precipitação, resultante da depressão Kamiel.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Nas ilhas do Corvo e Flores, está em vigor desde as 21h00 desta segunda-feira, até às 03h00 de terça-feira, um aviso laranja devido ao vento, que sopra de sudeste para sul.