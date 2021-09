Inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terra: Chuva forte e granizo fazem estragos em Portugal

Oliveira do Hospital e Tábua.





Dez distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso laranja devido à previsão de possibilidade de de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Em Viseu, as chuvas fortes já começam a fazer os primeiros estragos com inúmeras quedas de árvores, pelo menos dois deslizamentos de terra e inundações das vias, segundo confirmou aofonte da Proteção Civil.Há ainda registo de queda de granizo emAinda há registo fotográficos nas redes sociais da forte trovoada em Vila Nova de Famalicão.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga estiveram com aviso laranja até às 09h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 21h00.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser de granizo, até às 21h00 desta quarta-feira.