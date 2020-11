Para esta terça-feira vai poder esperar céu muito nublado, p ossibilidade de períodos de chuva fraca e uma p equena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior Norte e Centro, de acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).



São esperadas máximas de 18º para Lisboa, 17º para o Porto e 18º para Faro.

Ver comentários