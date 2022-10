subida da temperatura mínima e uma d

escida da temperatura máxima no litoral, a sul do Cabo Carvoeiro.

IPMA alerta para poeiras em suspensão no sul do PaísA primeira semana de outubro começa com poeiras, especialmente, no sul do País.Esta segunda-feira são também esperados períodos com pouca nebulosidade no Baixo Alentejo e no Algarve com possibilidade de aguaceiros dispersos acompanhados de trovoada.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança ainda que há uma ligeira