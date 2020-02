Já preparou a máscara para brincar ao Carnaval? Descubra como vai estar o tempo nos dias de folia

O carnaval está a chegar e o sol vai ajudar à folia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu limpo já a partir da próxima sexta-feira, dia 21, véspera do fim de semana de carnaval.



Pode contar com dias quentes, mas as noites serão frias. Os termómetros vão registar temperaturas máximas entre 20 e 23 graus Celsius, sendo mais baixa no interior com valores entre os 15 e os 20 graus. A temperatura mínima deverá rondar valores entre 7 e 12 graus, sendo mais baixa no interior Norte e Centro com valores entre os 2 e os 6 graus.





Este é o cenário com o qual pode contar até segunda-feira, dia 24. Para dia 25, terça-feira de carnaval, o IPMA prevê a aproximação de uma superfície frontal fria e possibilidade de precipitação nas regiões Norte e Centro.