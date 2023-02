Janeiro classificado como quente apesar da onda de frio entre dias 23 e 29

O mês de janeiro classificou-se como quente, apesar da ocorrência de uma onda de frio entre os dias 23 e 29, e a percentagem de água no solo diminuiu em grande parte do país, indicou esta quinta-feira o IPMA.

No boletim climatológico de janeiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que no primeiro mês do ano se verificou alguma "variabilidade dos valores de temperatura do ar", tendo-se registado "valores de temperatura quase sempre acima do normal" para este mês e no período de 7 a 17 e nos dias 20 e 21 ocorreram "dias e noite quentes para a época".

No entanto, precisa o IPMA, a partir do dia 22 registou-se uma descida acentuada da temperatura, em especial da mínima, com ocorrência de noites frias, tendo sido o valor médio da temperatura mínima nos dias 26, 30 e 31 inferior a zero graus centígrados (°C).