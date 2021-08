O mês passado foi o julho mais quente no mundo desde que a agência norte-americana NOAA, especialista no estudo do clima, tem registos da temperatura global, que remontam a 1880.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), que divulgou esta sexta-feira o relatório de julho, os sete meses de 2021 foram os sextos mais quentes.

Em comunicado, a NOAA assinala que "é muito provável" que 2021 fique entre os 10 anos mais quentes desde que há registos.