Junho arranca com chuva e descida das temperaturas

Junho começa com um cenário bem diferente daquele que foi registado nos últimos dias de maio, onde o sol brilhou e o verão deu o ar da sua graça.Para esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu, em geral, muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Norte e Centro, diminuindo de intensidade e de frequência na região Sul a partir da tarde.

possibilidade de trovoada nas regiões Norte e Centro.



Relativamente às temperaturas, os termómetros vão registar uma pequena descida da máxima.

Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão variar entre os 17 e os 25 graus. Já o Porto espera temperaturas entre os 16 e os 23 graus Celsius esta segunda-feira.Braga é o distrito mais quente de Portugal continental com 29 graus de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com aguaceiros para o Funchal e 24 graus de temperatura máxima.Já para o arquipélago dos Açores, o IPMA prevê aguaceiros fracos para os grupos Oriental e Central. Santra Cruz das Flores vai contar com céu parcialmente nublado e 19 graus de máxima. Em Ponta Delgada os termómetros vão subir até aos 20 graus.