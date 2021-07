Junho de 2021 foi o mais quente desde 1880

último relatório mensal da agência norte-americana

(National Oceanic and Atmospheric Administration) e citado pelo jornal El Mundo, esta quarta-feira.O documento revela ainda que o mês foi o quinto mais quente da superfície global terrestre (áreas continental e marítima) em 142 anos, com 0,88 graus acima da média registada no século XX. Apenas junho de 2015 (quarto mais quente), 2016 (segundo) e 2020 (terceiro) registaram temperatura média superior à deste ano.O passado dia 10 de junho foi o mais quente da Terra desde 2010. O hemisfério Norte viveu o mês em que se registaram os maiores valores de temperatura de sempre, com 1,69 graus a mais em relação à média registada no século XX (0,18 graus).Tendência contrária foi verificada em várias partes da região do Pacífico tropical central e oriental, bem como em locais no nordeste do Canadá, sul da América do Sul, norte do Atlântico e Ásia central e oeste da Austrália.Segundo a Organização Metereológica Mundial (OMM), a cidade canadiana deem três dias consecutivos, tendo atingido os 49,6 graus a 29 de junho.