Lisboa, Setúbal e Leiria sob aviso amarelo na quinta-feira devido à chuva

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes três distritos do continente vão estar sob aviso amarelo entre as 15h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.

O IPMA colocou também o distrito de Faro sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sueste com 2 metros entre as 15h00 e as 21h00 de quinta-feira.