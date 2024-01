Agitação marítima deixa Lisboa, Setúbal e Leiria sob aviso laranja

Lisboa, Setúbal e Leiria estão esta quarta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, segundo o IPMA, que colocou também todos os distritos do continente a amarelo por causa da chuva e vento fortes.

Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão a ser afetados pela depressão Irene com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia desta quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja de agitação marítima com ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros para os distritos de Lisboa, Setúbal e Leiria entre as 09h00 e as 15h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 06h00 de quinta-feira.

Os restantes distritos da costa (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Beja e Faro) estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros entre as 09h00 desta quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa, estão fechadas a toda a navegação as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Lagos, Olhão, Quarteira, Tavira e Vilamoura no continente e Santa Cruz das Flores, Barra do Porto da Casa (ilha do Corvo) e Lajes das Flores.

Estão ainda condicionadas as barras de Aveiro, Figueira da Foz e Portimão.

O IPMA colocou também a costa sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 12h00 desta quarta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com 4 a 5 metros, passando a ondas de oeste.

Em Portugal continental, o IPMA colocou todos os distritos (18) sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistentes e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e vento com rajadas até 75 quilómetros por hora e até 95 quilómetros por hora nas terras altas até às 18h00 desta quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.