Todo o litoral norte e centro de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais elevado, devido à previsão de agitação marítima.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria estão em vigor desde as 05h30 e até às 12h00.

São esperadas ondas de noroeste de 7 a 8 metros, podendo atingir uma altura máxima de 15 metros, indica o IPMA.