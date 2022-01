Madeira com aviso de agitação marítima até sábado

A capitania do Funchal prolongou esta sexta-feira o aviso de agitação marítima forte para a orla marítima da Madeira, emitido na quinta-feira, até as 06h00 de sábado, insistindo para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso, que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi inicialmente divulgado até às 18h00 desta sexta-feira.

No documento, a autoridade marítima madeirense refere que, na costa norte, as ondas vão ser de até 4,5 metros, sendo até aos 2,5 metros na parte sul.

As previsões do vento são de "fresco e muito fresco" e a visibilidade será "boa, por vezes moderada a partir da tarde", acrescenta.