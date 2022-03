Madeira com avisos laranja e amarelo para chuva forte no domingo

A costa sul da Madeira, as regiões montanhosas e o Porto Santo vão estar sob avisos laranja e amarelo para chuva forte e trovoada entre as 00h00 e as 15h00 de domingo, indicou este sábado o Serviço Regional de Proteção Civil.

"Associado à aproximação e passagem de uma depressão frontal, prevê-se durante a madrugada e manhã de domingo, 27 de março, a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, acompanhados de trovoada", refere em comunicado.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para aquelas regiões entre as 00h00 e as 06h00 de domingo, passando depois para laranja até às 09h00.

O alerta volta a ser novamente amarelo entre as 09h00 e as 15h00.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.