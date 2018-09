Temperatura máxima de 34 graus esta sexta-feira

Céu vai estar pouco nublado ou limpo, segundo a previsão do IPMA.

Por Lusa | 06:33

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã e a partir do final da tarde.



A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante norte, soprando moderado de noroeste no litoral oeste, em especial durante a tarde, e nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Bragança) e os 20 graus (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo e Aveiro) e os 34 (em Évora e Beja).



Cinco concelhos em risco máximo de incêndio

Cinco concelhos dos distritos de Faro e da Guarda apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Monchique, Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro) e Trancoso (na Guarda).



O IPMA colocou vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.