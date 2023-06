Madeira reabre 18 dos 31 percursos pedestres que estavam encerrados devido ao mau tempo

Dezoito dos 31 percursos pedestres recomendados do arquipélago da Madeira, que foram encerrados devido ao mau tempo, já estão transitáveis, indicou esta sexta-feira o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, adiantando que a segurança continua a ser avaliada no terreno.

"Atendendo que os percursos pedestres classificados se inserem em áreas sujeitas a uma forte pressão climática e consequente erosão natural, alertamos para a sua precaução aquando da realização dos mesmos", refere a instituição em comunicado.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza mantém encerrados ainda 13 percursos recomendados, em vários pontos da ilha da Madeira, nomeadamente a vereda do Areeiro, a vereda da Ilha, a vereda da Encumeada, a vereda do Urzal, a vereda do Burro, o Caminho Real do Monte, a levada do Barreiro, a levada das 25 Fontes, a levada do Moinho, a levada do Furado, o Caminho Real da Encumeada, a vereda da Ribeira da Janela e o Caminho Real do Paul do Mar.

A estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro, nas serras sobranceiras ao Funchal, também continua encerrada.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram sob aviso vermelho entre as 15h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira, devido à chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar.

O mau tempo provocou 95 desalojados, levou ao encerramento da atividade letiva na terça-feira e de diversos serviços públicos e privados e condicionou o movimento no aeroporto da Madeira, com o cancelamento de dezenas de voos, tendo afetado milhares de passageiros.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira reportou mais de 160 ocorrências, sobretudo relacionadas com deslizamentos, quedas de árvores e inundações, que mobilizaram 168 meios e 436 operacionais.