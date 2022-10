Chuva deixa Madeira sob aviso laranja e nove distritos do continente a amarelo

A ilha da Madeira está esta quarta-feira sob aviso laranja e nove distritos do continente a amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ilha da Madeira vai estar sob aviso laranja entre as 15h00 e as 18h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 00h00 de quinta-feira devido a previsão de chuva forte e acompanhada de trovoada.

Ainda no arquipélago da Madeira, o Porto Santo vai estar também sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira.