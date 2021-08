Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve em risco máximo de incêndio

Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam esta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou seis distritos sob aviso laranja por causa do tempo quente.

Em risco muito elevado de incêndio estão quase cinco dezenas de municípios nos distritos de Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado quase toda a região do Alentejo e outros cerca de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro.