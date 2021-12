Mais frio e chuva até ao feriado de quarta-feira

O frio vai continuar e até mesmo aumentar em todas as zonas do País e a chuva vai cair, em alguns momentos com grande intensidade, pelo menos até ao feriado de quarta-feira, dia 8. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a passagem pelo nosso país uma superfície frontal fria que trará então temperaturas baixas, chuva e neve, sobretudo na zona da Torre, na Serra da Estrela.Para este sábado está prevista chuva a norte do rio Mondego, enquanto que para domingo espera-se uma descida da temperatura, sobretudo das mínimas, e condições para a formação de geada nas zonas do Interior do País. Este domingo está também prevista queda de neve nos pontos mais altos do maciço central da Serra da Estrela.Para segunda-feira prevê-se um agravamento acentuado das condições do tempo, com nova baixa do valor das temperaturas, mínimas e máximas, e chuva intensa em alguns locais do País. Segundo a previsão do IPMA, na terça e quarta-feira, em 24 horas, a precipitação pode chegar a 30 ou 40 milímetros, sobretudo em zonas do Norte e Centro. Está previsto também o aumento da intensidade do vento nas terras altas.