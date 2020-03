Mantenha-se em casa: Termómetros sobem, mas aguaceiros e trovoada vão marcar este domingo

Períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes nas regiões Norte

A Primavera já chegou, mas o tempo ainda faz algumas caretas.Para este domingo pode contar com céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado no final do dia.Os termómetros vão registar uma pLisboa vai registar 8 graus de mínima e 19 graus de máxima. Já no Porto, os termómetros vão variar entre os 9 graus e os 17 graus.O distrito mais frio este domingo é a Guarda, com 3 graus de mínima e 12 graus de máxima.O Instituto Portugiês do Mar e da Atmosfera prevê aguaceiros para o arquipélago da Madeira. O Funchal vai chegar aos 20 graus de temperatura máxima.A previsão para o arquipélago dos açores aponta para céu parcialmente nublado e temperaturas a variarem entre os 15 graus, na Horta, os 16, em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada e os 17 graus de máxima em Santa Cruz das Flores.