Marcadores-chave das alterações climáticas bateram novos recordes em 2021, revela ONU

Quatro marcadores-chave das alterações climáticas bateram novos recordes em 2021, revelou esta quarta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU), avisando que o sistema global de energia está a conduzir a humanidade para a catástrofe.

As concentrações de gases com efeito de estufa, o aumento do nível do mar, a temperatura e a acidificação dos oceanos atingiram novos recordes no ano passado, segundo refere a Organização Meteorológica Mundial (OMM) no relatório "Estado do Clima Global em 2021".

Este documento é "uma ladainha lamentável do fracasso da humanidade em combater as mudanças climáticas", considerou secretário-geral da ONU, António Guterres.