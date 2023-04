Março foi o segundo mês mais quente de sempre na Europa

A nível geral, o mês de março de 2023 foi o segundo mais quente de sempre na Europa, igualando os homólogos de 2017, 2019 e 2020. De acordo com dados do IPMA, na Europa, o valor médio da temperatura do ar foi 0.86°C acima do valor médio analisado entre 1991 e 2020.



Verificaram-se condições mais quentes do que a média no sul e centro da Europa, principalmente no sudoeste da Rússia, enquanto na maior parte do norte da Europa se verificaram condições mais frias que o normal.

Relativamente à precipitação verificaram-se, na Europa, "condições mais húmidas do que a média numa faixa oeste-nordeste entre a Irlanda, Reino Unido e França até o oeste da Rússia assim como em partes da Turquia", segundo o IPMA. Por outro lado, verificaram-se condições mais secas do que a média na maior parte da Península Ibérica, alguns locais dos Alpes, em partes da Europa Central, nos Balcãs orientais e na costa noroeste do Mar Cáspio.



As condições mais secas, com temperaturas elevadas e ventos fortes, em Espanha contribuíram para a ocorrência de incêndios florestais de forte intensidade e fora de época.