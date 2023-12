Marinha apela à população para não frequentar locais com agitação marítima

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) apelou este sábado à população para não frequentar locais expostos à agitação marítima, "uma vez que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

"Com a entrada do novo ano, altura em que muitas pessoas se deslocam a praias e zonas costeiras", a AMN aconselha "a população a evitar frequentar zonas expostas à agitação marítima, adotando uma postura preventiva e de segurança, evitando expor-se desnecessariamente ao risco".

Em comunicado, a AMN refere que as previsões apontam para um aumento significativo da agitação marítima na costa ocidental de Portugal Continental e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, "muito característica do mar de inverno".

Perante estas previsões, a AMN recomenda que as pessoas mantenham sempre "uma distância considerável em relação à linha de água, evitando ser surpreendidas, uma vez que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Assim, a população não deve frequentar zonas expostas à agitação marítima, como molhes e esporões, e deve evitar ida a banhos, adotando uma postura preventiva e de segurança, aconselha.

Segundo informação disponível no 'site' da AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo e do Douro estão fechadas a toda a navegação devido à agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Leiria, Aveiro, Coimbra e Lisboa sob aviso amarelo, entre as 6h00 de domingo e as 3h00 de segunda-feira, devido à previsão de agitação marítima.

O IPMA prevê ocorrência de ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa.

De acordo com o instituto, a noite de passagem de ano em Portugal continental deverá ser sem precipitação, com a chuva a regressar às regiões Norte e Centro nos primeiros dias de 2024.