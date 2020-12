Depois da Dora...vem aí o Ernest! Depressão traz massa de ar frio, chuva e vento a Portugal

Depois de Dora, chega esta segunda-feira a Portugal Continental a depressão Ernest.A informação, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dá conta dos efeitos que pode esperar durante a passagem da depressão no território continental: Aumento da intensidade do vento a partir da tarde desta segunda-feira, 7 de dezembro, prolongando-se até ao início da manhã de terça-feira. Estão previstos também períodos de chuva, mais frequentes no Norte e Centro."Devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da referida depressão com um anticiclone localizado a sul dos Açores, prevê-se também uma descida de temperatura até quarta-feira, dia 9", lê-se no comunicado enviado pelo IPMA.Prevê-se também um aumento da agitação marítima, na costa ocidental, com ondas de noroeste e altura significativa de 4 a 5 metros a norte do Cabo Raso, com emissão de aviso Amarelo de Agitação Marítima.