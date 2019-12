IP3 cortado nos dois sentidos em Coimbra. Pontes de Lisboa condicionadas

O IP3 está cortado em ambos os sentidos no nó do IC2, em Coimbra, e a circulação está interrompida até Mortágua, segundo confirmou a GNR de Coimbra ao CM.Não há previsão para a reabertura do Itenerário Principal.Também a Ponte 25 de Abril está com circulação proibida a motociclos e pesados com lona e a Ponte vasco da Gama com velocidade máxima condicionada a 90 km/hora.