Passagem de ano com temperaturas negativas, chuva e gelo. Veja aqui as previsões para a sua região

As festividades da passagem de ano, que se aproximam, vêm acompanhadas com temperaturas negativas e neve devido à depressão Bella e a um anticiclone localizado nos Açores.O IPMA prevê que nos próximos dias, o tempo frio vai continuar e permanecerá até dia 1 de janeiro de 2021. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 15°C em praticamente todo o território nacional até ao final do ano. Na Beira Baixa, Beira Alta e Trás-os-Montes e Alto Douro a máxima deverá variar aproximadamente entre os 3 e os 10°C e a mínima entre os -4 e os -1°C. Nas regiões mais próximas do litoral, as temperaturas mínimas deverão variar aproximadamente entre os 3 e os 9°C.Entre os dias 28 e 31 de dezembro a chuva não vai dar tréguas e pode ser acompanhada pela formação de gelo e geada nas regiões do interior.A agitação marítima irá manter-se forte até ao dia 29 na costa ocidental.