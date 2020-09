Passagem de ciclone Alpha coloca distritos de Leiria e Coimbra em alerta laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Leiria e Coimbra sob alerta laranja devido à passagem do ciclone Alpha, esperado na região nas próximas horas.



A depressão, que se encontrava junto à costa do distrito de Leiria, passou à categoria de ciclone durante a tarde desta sexta-feira, informou o IPMA.



O National Hurricane Center (em português Centro Nacional de Furacões - NHC) entrou em contacto com o IPMA e, após avaliação, foi decidido nomear o ciclone de Alpha.



De acordo com as previsões, o ciclone Alpha, que regista "ventos de intensidade muito elevada em altitude" deverá perder intensidade ao entrar em terra, embora vá permecer junto à superfície.