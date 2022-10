Mau tempo a Norte e Centro com inundações, trovoada e ventos fortes

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou, esta terça-feira, para a ocorrência de mau tempo em especial nas regiões Norte e Centro do País durante as próximas 48 horas.



A Proteção Civil cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertando para a possibilidade de "ocorrência de inundações em zonas urbanas".



Segundo o IPMA, existe a "possibilidade de ocorrência de trovoada e rajadas convectivas, em especial durante a noite e madrugada de dia 19 no litoral Norte e Centro" e ainda " vento do quadrante sul, por vezes forte com rajadas até 85 km/h em especial no litoral". Os metreorologistas alertam ainda para a formação de "ondas do quadrante oeste a aumentar gradualmente nos próximos dias".