Os aviões dos voos programados para chegar até às 11h30 desta segunda-feira no Aeroporto da Madeira têm conseguido aterrar, de acordo com a informação disponível no 'site' da ANA.

Depois de ter estado condicionado no domingo, o movimento no Aeroporto da Madeira está a ocorrer com normalidade na manhã desta segunda-feira.

Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, apenas dois voos terão sido cancelados e os restantes aviões aterraram, não havendo registo de aeronaves que tenham divergido.