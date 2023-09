Mau tempo destrói campas em cemitério em Alijó

O mau tempo que se tem abatido sobre a região de Trás-os-Montes, particularmente no distrito de Vila Real, com chuva intensa e queda de granizo, tem deixado um rasto de destruição.As situações mais graves têm ocorrido no concelho de Alijó. Esta sexta-feira, um muro do cemitério de Sanfins do Douro desabou com a força da água e danificou jazigos e campas.A população está revoltada, porque já não é a primeira vez que o mau tempo ali provoca estragos. Um outro muro já tinha desabado anteriormente, deixando "urnas à mostra", conta Maria Duarte, ao lamentar que "estão assim há oito meses". Os moradores temem que o mau tempo regresse e arraste o que resta deste muro, que está com a sua estrutura já bastante danificada.Desde quinta-feira que o mau tempo tem causado estragos. Numa época em que estão a decorrer as vindimas, os produtores, que já sofreram vários prejuízos, estão preocupados com as previsões de agravamento do estado do tempo para este fim de semana.