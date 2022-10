Mau tempo faz estragos por todo o país

O mau tempo está a provocar estragos por todo o país. A depressão Beatrice vai afetar Portugal Continental até ao final de domingo.Uma árvore caiu, este sábado, na Charneca da Caparica, em Almada, numa zona residencial.No centro do país , em Coimbra, uma escadaria foi inundada pelas fortes chuvas. Também em Aveiro, em Paramos, a chuva não deu tréguas.Mais a norte, em Fafe, o mau tempo provocou estragos e o passadiço na Albufeira da Queimada ficou danificado.Em Viana do Castelo o dia também foi marcado pelo temporal. Uma árvore caiu na via pública, em Meadela,tendo a copa atingido parte de uma habitação.Só este sábado houve registo de cerca de 150 ocorrências. Dezassete distritos estiveram sob aviso amarelo.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os próximos dias vão ser de precipitação, vento forte e céu muito nublado.