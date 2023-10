Mau tempo leva ao cancelamento de 7 voos no aeroporto de Faro

Ventos fortes cruzados estão a condicionar as operações de aterragem e descolagem no Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, tendo afetado mais de sete voos, disse fonte da Navegação Aérea de Portugal (Nav) à Lusa.

De acordo com a fonte, o mau tempo que se regista no Algarve, nomeadamente "os ventos cruzados com rajadas próximo dos 50 nós (cerca de 100 quilómetros por hora), está a condicionar as operações aéreas de descolagem e aterragem".

Devido à velocidade do vento, "muitos comandantes das aeronaves optam por não aterrar e não descolar", realçou a fonte.