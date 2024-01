Mau tempo provoca 13 ocorrências e obriga a realojar duas pessoas nos Açores

O mau tempo nos Açores gerou, até ao momento, 13 ocorrências, como inundações em habitações, em vias e derrocadas, tendo sido realojadas duas pessoas, anunciou este sábado a Proteção Civil.

De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), "foram registadas, desde o dia de ontem [sexta-feira], e até ao momento, no total, 13 ocorrências em três ilhas: 11 no Faial, uma em São Miguel e uma na Graciosa"

As situações reportadas estão relacionadas com inundações em habitações e em vias e derrocadas, de acordo com o SRPCBA.

Segundo a Proteção Civil, na ilha do Faial "houve a necessidade de realojar duas pessoas, uma ação que ficou a cargo do Instituto de Segurança Social dos Açores e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Horta", sendo que "não há vítimas nem feridos a registar".

No terreno têm estado os bombeiros, a Direção Regional das Obras Públicas, os Serviços Florestais, os Serviços Municipais de Proteção Civil, juntas de freguesia e Polícia de Segurança Pública.