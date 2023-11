Mau tempo provoca queda de dois contentores em cima de carro e fere casal

Um casal ficou ferido, esta quinta-feira, devido à depressão ‘Ciarán’. O carro onde seguiam foi abalroado por um de dois contentores vazios que caíram, pela força do vento, na Avenida Comércio de Leixões, em Matosinhos. Até ao início da noite foram registadas 1059 ocorrências, a maior parte (234) no Grande Porto. Nas ações da Proteção Civil participaram 3693 operacionais. Das ocorrências, 734 foram quedas de árvores, 39 inundações e 13 derrocadas. Esta sexta-feira há uma melhoria do tempo, mas sábado uma outra depressão, ‘Domingos’, atinge o País.Em Matosinhos, o acidente levou a que o condutor de 37 anos e a mulher de 32 anos fossem assistidos no local pelos bombeiros. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo indicou estar a acompanhar o caso.Vítima de ansiedade, no Porto, uma funcionária de um infantário foi assistida pelo INEM, depois de o carro onde seguia ser atingido por uma árvore na Praça da República. Em Ponte de Lima, duas pessoas escaparam ilesas à queda de outra árvore."Estávamos parados no trânsito e de repente sentimos o estrondo. O meu instinto foi o de proteger a minha filha, com o meu corpo." A descrição foi feita aopor Pedro Lopes, depois de uma árvore da escola secundária ter atingido o carro onde seguia com a filha de 14 anos.