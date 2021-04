Mau tempo provocou inundações e queda de árvore esta segunda-feira

A chuva torrencial provocou cheias e a queda de uma árvore, esta segunda-feira, nas Caldas da Rainha e em Almada.As estradas ficaram completamente repletas de água, o que dificultou a circulação naquele concelho do distrito de Leiria. A precipitação forte não foi escoada pelas sarjetas das vias. Foram registados ainda deslizamentos de terra em algumas freguesias.Em Almada, uma árvore caiu num passeio. Os bombeiros foram chamados ao local para limpar a via e informaram que não foram registados feridos nem danos.Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tinha colocado 16 distritos sob aviso amarelo, desde as 11h00 e as 21h00 desta segunda-feira, devido à previsão de "aguaceiros, que localmente podem ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada".