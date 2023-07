Mês de junho foi o mais quente de sempre

A Terra registou o mês de junho mais quente desde que há registo, superando a marca anterior em 0,13 graus Celsius, com os oceanos a marcarem temperaturas recorde pelo terceiro mês consecutivo. O anúncio foi feito pela agência norte-americana para a Atmosfera e os Oceanos (NOAA, em inglês).



Os 16,55º C de média global em junho estiveram 1,05º C acima da média do século XX. Esta foi a primeira vez que uma média mensal superou em mais de um grau a temperatura normal. A NOAA é considerada o padrão dos registos, com dados que remontam a 1850.

