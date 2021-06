Micróbios no oceano desempenham importante função no equilíbrio da temperatura terrestre

"Os micróbios nas rochas agem como um filtro biológico de metano, consumindo tudo antes ainda de deixar o fundo oceano", disse o co-autor da pesquisa, Peter Girguis.











Os pesquisadores estudaram os micróbios que vivem nos sedimentos do fundo do mar por décadas e sabem que esses micróbios consomem o metano.

Este estudo examinou os micróbios que se desenvolvem nas rochas carbonáticas, comuns por todo o fundo oceânico da Terra, em grande detalhe.





Um estudo científico revelou que existem números microorganismos no fundo dos oceanos responsáveis por reduzir as emissões de metano enviadas para a atmosfera, principal poluidor do planeta Terra.O metano é um forte gás com efeito de estufa, sendo os vulcões e os micróbios as principais fontes. Deposita-se no fundo do mar e, antes de entrar na atmosfera, as comunidades microbianas consomem a maior parte do composto, como descobriu uma equipa de cientistas liderada por um especialista em Biologia Ornanísmica e Evolutiva na Universidade de Havard, Jeffrey J. Marlow.As conclusões do estudo foram publicadas na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).