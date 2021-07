Morcegos revelaram-se eficazes contra 116 espécies de pragas no Vale do Tua

Os morcegos revelaram-se eficazes no controlo de 116 espécies de pragas de insetos que ameaçam as produções agrícolas, num projeto desenvolvido nos últimos anos no Vale do Tua, em Trás-os-Montes, cujos resultados foram hoje divulgados.

Os estudos realizados permitiram determinar que há "116 espécies de pragas consumidas pelos morcegos", entre as quais se destacam a traça-da-oliveira (Prays oleae), a mosca-de-asa-manchada (Drosophila suzukii), a traça-da-uva (Lobesia botrana), a lagarta-do-sobreiro (Lymantria dispar), o bichado-da-castanha (Cydia fagiglandana), a lagarta-do-tomate (Helicoverpa armigera) e a processionária-do-pinheiro (Thaumetopoea pityocampa)".

O projeto surgiu em 2017 de uma parceria entre o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) e o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-InBIO), com o "propósito de averiguar a utilidade dos serviços dos ecossistemas prestados pelos morcegos na proteção da agricultura em Trás-os-Montes".