Município da ilha de Santa Maria vai levantar estado de alerta ao final da tarde

A câmara de Vila do Porto, na ilha açoriana de Santa Maria, vai levantar a situação de alerta esta segunda-feira pelas 18h30 locais (19h30 em Lisboa), por se "verificarem melhorias" no estado do tempo, anunciou o município.

De acordo com a autarquia, assiste-se neste momento a "um bom desenvolvimento de todos os trabalhos das várias entidades fruto das ocorrências sentidas a 13 de outubro".

Em nota de imprensa, o município refere que, "neste momento, apenas a estrada regional de acesso à baía da Maia e o caminho municipal da Almagrinha, na freguesia de Santo Espírito, continuam com o acesso interdito à circulação".

"Acresce que a rutura na rede de abastecimento de água da baía de São Lourenço, na freguesia de Santa Bárbara, já foi reparada", acrescenta a Câmara Municipal de Vila do Porto.

No sábado, a presidente da Câmara de Vila do Porto, Bárbara Chaves (PS), decretou a situação de alerta municipal devido ao agravamento do estado do tempo e aos estragos causados pela chuva, que obrigou ao realojamento de quatro pessoas e provocou "danos em 10 habitações", viaturas, vias regionais e municipais e infraestruturas na rede de abastecimento de água.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) revelou à Lusa que entre domingo e as 09h00 locais desta segunda-feira foram registadas 18 ocorrências, devido ao mau tempo em seis das nove ilhas açorianas.

As situações ocorreram na Terceira (oito), São Miguel (três), Pico (duas), Santa Maria (duas), Faial (duas) e São Jorge (uma).