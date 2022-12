Muro cai em Oeiras, deixa carro soterrado e destrói cabos elétricos

Caiu, por volta das 6h00 da manhã desta terça-feira, um muro no Dafundo que sustentava terras e árvores. O muro caiu junto da Junta de Freguesia do Dafundo, localizada na rua Sacadura Cabral.Uma das viaturas que se encontrava estacionada nessa rua ficou danificada. Também os cabos elétricos não escaparam e ficaram destruídos.Todos os meios estão presentes para resolver o problema. Neste momento, procede-se à remoção dos cabos elétricos para que, posteriormente, possam decorrer os trabalhos de limpeza das terras que o muro não conseguiu reter.O muro já tinha sido reforçado há uns anos com cabos de ferro para ajudar a sustentar as terras.