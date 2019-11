Não se esqueça do casaco. Temperaturas descem esta quarta-feira

Com períodos de céu geralmente muito nublado, a chuva vai continuar a cair esta quarta-feira, de Norte a Sul do País. É ainda esperada uma pequena descida da temperatura.Ao longo do dia vão ainda fazer-se sentir ventos fracos a moderados.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 18 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 13 e os 16 graus.O distrito mais frio esta quarta-feira, com temperaturas a variar entre os 6 e os 10 graus, é Guarda.Há ainda a possibilidade de aguaceiros fracos que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.